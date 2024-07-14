Получат с 2026 года: Путин подписал закон о выплатах работающим родителям
При этом выплату смогут получить только те россияне, которые воспитывают двоих и более детей.
За последние несколько дней в России появилось сразу несколько изменений в налоговом законодательстве, которые затронули не только рост НДФЛ, но и получение налоговых вычетов. Однако некоторые экономисты и политики предполагают, что, например, введение прогрессирующего налога на доходы физических лиц навредит среднему классу и никак не затронет олигархов.
НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Накануне президент Владимир Путин подписал закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми. Эта норма была установлена в рамках совершенствования налоговой системы России. Согласно нововведениям, выплату смогут получить те семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения.
При этом отмечается, что его показатели разнятся в зависимости от региона. Например, в 2024 году в Москве прожиточный минимум составил 22,7 тысячи рублей, а в Чукотском автономном округе – 40,3 тысячи рублей.
Так, по предварительным расчетам Минфина, выплату смогут получить работающие родители с месячным доходом до 53 тысяч рублей. Она также предусмотрена для тех семей, где работает только один родитель и получает не более 106 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
По словам Путина, цель этого закона в том, «чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%, а разница между 13% и 6% оставалась в семье». Глава государства также напомнил, что сейчас в России действуют несколько налоговых вычетов: имущественный в случае приобретения квартиры, общие налоговые вычеты для семей и социальный налоговый вычет, который связан с образованием и здравоохранением.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что семейная налоговая выплата будет осуществляться до того, как произведут другие вычеты. При этом, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, выплата коснется около 4 млн семей, в которых воспитывается более 10 млн детей.
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ
Имеющие право на получение нового налогового вычета россияне смогут подать заявление о его назначении с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. При этом право на получение выплаты будет предоставлено родителям двух и более детей с 1 января 2026 года.
Выплата будет производиться каждому из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если те являются студентами образовательных организаций на очных формах обучения. Однако одним из обязательных условий получения таких выплат является то, чтобы у заявителя не было никаких задолженностей по уплате алиментов.
Такие вычеты будут назначаться Социальным фондом России, а сама выплата будет осуществляться его территориальными органам с помощью средств федерального бюджета. Заявители смогут обратиться в территориальный орган фонда по месту жительства, либо по месту фактического проживания. Граждане смогут подать свое заявление лично или отправить его в электронном виде через портал Госуслуги или МФЦ.
Территориальные отделения Соцфонда будут наделены полномочиями по проверке достоверности сведений о доходах семьи. В связи с этим они смогут отправлять запросы на необходимую информацию от всех ею владеющих организаций. Между тем, правительство России собирается установит порядок и условия назначения выплаты и перечень видов доходов, которые будут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи.
По новому законодательству, такая выплата будет поступать на счета россиян, открытые в отечественных банках. Но плата за банковские услуги не будет взиматься. К тому же семейный вычет не будет учитываться при определении права на получение других выплат и предоставлении мер поддержки.
Также, согласно документу, федеральные органы исполнительной власти, которые будут участвовать в обеспечении процесса назначения и предоставления выплаты, и Социальный фонд должны будут до 1 июня 2026 года проверить бесперебойную работу информационных систем.
12 июля Владимир Путин ввел в России прогрессивную шкалу НДФЛ. Изменения сохранят базовую ставку налога в 13% для граждан, годовой доход которых не превышает 2,4 млн рублей. При этом к доходам от 2,4 млн до 5 млн рублей будет применяться ставка в 15%, на доход от 5 млн до 20 млн — 18%, на доход до 50 млн — 20%. Между тем, сумма годового дохода, которая превысит 50 млн рублей, будет облагаться налогом по ставке в 22%.
В свою очередь денежное довольствие и прочие выплаты участников СВО, а также северные надбавки не будут облагаться повышенным налогом.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сверхбогатым россиянам нужно было увеличить подоходный налог до 47%, однако это почти невозможно, поскольку в стране сильно охраняется олигархическая верхушка.
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