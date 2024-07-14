Получат с 2026 года: Путин подписал закон о выплатах работающим родителям

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Накануне президент Владимир Путин подписал закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми. Эта норма была установлена в рамках совершенствования налоговой системы России. Согласно нововведениям, выплату смогут получить те семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения.

При этом отмечается, что его показатели разнятся в зависимости от региона. Например, в 2024 году в Москве прожиточный минимум составил 22,7 тысячи рублей, а в Чукотском автономном округе – 40,3 тысячи рублей.

Так, по предварительным расчетам Минфина, выплату смогут получить работающие родители с месячным доходом до 53 тысяч рублей. Она также предусмотрена для тех семей, где работает только один родитель и получает не более 106 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.