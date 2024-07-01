Сенатор Епифанова: Ссудо-сберегательные кассы могут стать заменой ипотеке

Правительство России прорабатывает в качестве альтернативы ипотеке механизм ссудо-сберегательных касс, законопроект уже готов, сообщила сенатор Ольга Епифанова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Сенатор пояснила, что ссудо-сберегательная касса работает так: гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет, затем на эти деньги начисляются проценты, как по банковском вкладу. Как только накапливается определенная сумма – жилье оформляют в собственность, а оставшиеся деньги можно занять у банка. Однако проценты аннулируются в случае, если деньги потрачены не на жилье, подчеркнула сенатор.

Епифанова отметила, что сейчас банковские депозиты представляются более выгодными, особенно пока ключевая ставка сохраняется на высоком уровне.

Ранее стало известно, что с 1 июля ВТБ увеличит базовую ставку по ипотеке на 1,3%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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