В Госдуме призвали не возобновлять массовую льготную ипотеку

Массовая льготная ипотека вредна для экономики. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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По его словам, из-за неё «взвинчиваются цены на жильё», благодаря чему «строители на этом наживаются», однако проблема не решается.

«Никакой массовой льготной ипотеки не должно быть», — заключил парламентарий.

Ранее Аксаков заявил, что Госдума планирует в осеннюю сессию начать обсуждение ряда предложений по новым программам ипотеки, с участием экспертов и представителей Минфина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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