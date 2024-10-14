В Госдуме призвали не возобновлять массовую льготную ипотеку

По его словам, из-за неё «взвинчиваются цены на жильё», благодаря чему «строители на этом наживаются», однако проблема не решается.

«Никакой массовой льготной ипотеки не должно быть», — заключил парламентарий.

Ранее Аксаков заявил, что Госдума планирует в осеннюю сессию начать обсуждение ряда предложений по новым программам ипотеки, с участием экспертов и представителей Минфина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

