Правительство России упростит контроль муниципалитетов над брошенными сельхозземлями

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в ряде субъектов такие участки, которые зачастую не оформлены должным образом, составляли до четверти общей площади региона. Поправки должны ускорить возвращение таких земель в оборот.

Власти намерены уточнить порядок признания муниципальной собственности на невостребованные доли; органы местного самоуправления смогут передавать такие участки в аренду в течение двух следующих лет.

Такие меры позволят передать предпринимателям десятки тысяч гектаров земли для ведения сельского хозяйства и стимулировать деловую активность в агропромышленном комплексе.

Кроме того, Мишустин рассказал о готовящихся поправках о сельскохозяйственной кооперации, сообщает телеканал «360». Нововведения должны упростить включение сведений об этой структуре в реестр саморегулируемых организаций.

