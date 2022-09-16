Правительство России упростит контроль муниципалитетов над брошенными сельхозземлями
Правительство РФ подготовило поправки к закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которые усовершенствуют порядок вовлечения в использование заброшенных участков. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в ряде субъектов такие участки, которые зачастую не оформлены должным образом, составляли до четверти общей площади региона. Поправки должны ускорить возвращение таких земель в оборот.
Власти намерены уточнить порядок признания муниципальной собственности на невостребованные доли; органы местного самоуправления смогут передавать такие участки в аренду в течение двух следующих лет.
Такие меры позволят передать предпринимателям десятки тысяч гектаров земли для ведения сельского хозяйства и стимулировать деловую активность в агропромышленном комплексе.
Кроме того, Мишустин рассказал о готовящихся поправках о сельскохозяйственной кооперации, сообщает телеканал «360». Нововведения должны упростить включение сведений об этой структуре в реестр саморегулируемых организаций.
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