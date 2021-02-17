Секретный экспорт из России сократился на 16% в 2020 году

Скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS экспорт из России составил 11,5 млрд долларов в 2020 году, что на 16% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК.

Под кодом SSSS в другие страны отправляют вооружения, военную технику, летательные аппараты и ядерные материалы. Годом ранее экспорт из этой категории снизился на 13%.

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При этом скрытый импорт в Россию увеличился на треть и составил 7,85 млрд долларов. Основная доля импорта – поставки гражданских самолетов в Россию.



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ФОТО: РИА Новости
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