Секретный экспорт из России сократился на 16% в 2020 году
17 февраля 202109:59
Скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS экспорт из России составил 11,5 млрд долларов в 2020 году, что на 16% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК.
Под кодом SSSS в другие страны отправляют вооружения, военную технику, летательные аппараты и ядерные материалы. Годом ранее экспорт из этой категории снизился на 13%.
При этом скрытый импорт в Россию увеличился на треть и составил 7,85 млрд долларов. Основная доля импорта – поставки гражданских самолетов в Россию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Суд признал экс-губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате
- Начальника СИЗО в Иркутске уволили из-за избиений заключенных
- Секретный экспорт из России сократился на 16% в 2020 году
- ФСБ задержала 19 исламистов на юге России
- Теннисист Медведев впервые вышел в полуфинал Australian Open
16 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru