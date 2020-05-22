Сечина утвердили главой «Роснефти» еще на 5 лет

Совет директоров компании «Роснефть» утвердил назначение Игоря Сечина на пост главного исполнительного директора еще на 5 лет.

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«21 мая 2020 года совет директоров ПАО "НК "Роснефть" назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года», - говорится в сообщении компании.

Ранее кабмин РФ утвердил директивы, согласно которым члены совета директоров «Роснефти», представляющие интересы государства, должны поддержать кандидатуру Сечина.

Отметим, что Сечин возглавляет «Роснефть» с мая 2012 года, сменив Эдуарда Худайнатова, отмечает Ura.ru. Ранее Сечин был председателем совета директоров компании.

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ФОТО: официальный сайт "Роснефти" www.rosneft.ru
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