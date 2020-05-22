Сечина утвердили главой «Роснефти» еще на 5 лет
Совет директоров компании «Роснефть» утвердил назначение Игоря Сечина на пост главного исполнительного директора еще на 5 лет.
«21 мая 2020 года совет директоров ПАО "НК "Роснефть" назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года», - говорится в сообщении компании.
Ранее кабмин РФ утвердил директивы, согласно которым члены совета директоров «Роснефти», представляющие интересы государства, должны поддержать кандидатуру Сечина.
Отметим, что Сечин возглавляет «Роснефть» с мая 2012 года, сменив Эдуарда Худайнатова, отмечает Ura.ru. Ранее Сечин был председателем совета директоров компании.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- В Совфеде назвали причины выхода США из Договора по открытому небу
- В Минобрнауки назвали возможную дату онлайн-выпускного в вузах
- В России побит рекорд по суточный смертности от COVID-19
- Россиян предупредили о недопустимости приема анальгина и аспирина при COVID-19
- Минувший четверг стал самым холодным днем мая в столице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru