Сечина утвердили главой «Роснефти» еще на 5 лет

«21 мая 2020 года совет директоров ПАО "НК "Роснефть" назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года», - говорится в сообщении компании.



Ранее кабмин РФ утвердил директивы, согласно которым члены совета директоров «Роснефти», представляющие интересы государства, должны поддержать кандидатуру Сечина.



Отметим, что Сечин возглавляет «Роснефть» с мая 2012 года, сменив Эдуарда Худайнатова, отмечает Ura.ru. Ранее Сечин был председателем совета директоров компании.

