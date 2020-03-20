Кричевский рассказал, как пережить «идеальный шторм» в экономике
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН рассказал, что нынешняя ситуация повторяет кризис в России в 1998 году.
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом». Банкир рассказал журналистам, что нефтяной рынок столкнулся с «двойным ударом» — и со стороны спроса, и со стороны предложения. По его словам, коронавирус и срыв сделки ОПЕК+ — это «совершенный шторм» для экономики.
Вместе с тем он заявил, что российская финансовая система сейчас намного лучше подготовлена «к жесткому приземлению, чем в 2014–2015 годах, и тем более в 2008-м или 1998-м».
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН объяснил, что правительство и ЦБ в состоянии повлиять на ситуацию, но для этого придется пойти на экстренные меры.
«Господин Соловьев абсолютно правильно характеризует складывающуюся в российской экономике ситуацию, разве что уместнее говорить «идеальный шторм». Подобные прецеденты в нашей недавней истории бывали. Сейчас разворачивается точно такая же ситуация, как в 1998 году. Разница в том, что тогда цены на нефть падали до минимальных значений, но резервы страны сдерживали курс. И еще была пирамида ГКО и ОФЗ. Сегодня мы имеем только падение цены на нефть, сокращение экспортных поступлений от нефти, и мы имеем перспективы, аналогичные тем, что были в том 1998 году. Падает и потребительский спрос, и инвестиционный. И это самое страшное. Потребительский спрос достаточно легко активизировать и поддержать. С инвестиционным сложнее. Это требует отдельных решений Центрального Банка и правительства. Решений, которые могли бы поддержать предприятия реального сектора экономики. Не фондовых и валютных спекулянтов, а тех, кто сегодня испытывает недостаток реализации, у кого нет оборотных средств, и кто стоит перед угрозой банкротства с последующей безработицей. Вот для того, чтобы не допустить ту ситуацию, которую мы переживали более 20 лет назад, нужно предпринимать очень серьезные, можно сказать, экстренные меры. И они известны», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что согласен с утверждением о более уверенном состоянии нынешней экономики от ее образца 20-летней давности. Тем не менее, Кричевский настоятельно призвал крупнейшие госбанки оказать весомую поддержку предприятиям реального сектора экономики.
«На мой взгляд, Соловьев прав, что он констатирует, что у нас сегодня не только финансовая система, но и, пожалуй, вся российская экономика более готова к потрясениям, которые в настоящее время мы испытываем. Потому что монополизация экономики приказала долго жить году так приблизительно в 2017. Накоплены весьма серьезные резервы, ведущие банки страны с государственным участием неоднократно проходили тесты на финансовую устойчивость в случае экстренных и пиковых ситуаций, подобных нынешним. Главное, сегодня поддержать не ключевые банки, а реальный сектор экономики. И здесь, конечно, первую скрипку должны играть крупнейшие государственные банки страны, один из которых - банк ВТБ - представляет господин Соловьев», - заключил он.
Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+. 19 марта Brent торговалась в районе $28, а 18 марта в моменте падала ниже $25. ЦБ и Минфин принимают экстренные меры на фоне падения рубля ниже 80 рублей за доллар, продавая на внутреннем рынке валюту как в рамках бюджетного правила (при нефти дешевле $42,4), так и в рамках сделки по продаже Сбербанка правительству (при нефти дешевле $25), пишет РБК.
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