SCMP: крах доллара произойдет из-за недальновидной политики США

Использование Соединенными Штатами доллара в качестве орудия давления на другие страны приведет к краху американской валюты. Такое мнение выразил обозреватель South China Morning Post (SCMP) Алекс Ло.

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Эксперт отметил, что отказаться от использования доллара хотят все больше стран. Государства желают выйти из-под влияния Вашингтона, полагает Ло.

Аналитик обвинил власти США в игнорировании правил международной торговли. По его словам, Вашингтон по своему усмотрению изгоняет отдельные компании с мирового рынка.

Недальновидность американских властей приведет к краху доллара, предупредил обозреватель.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 6 апреля поднялся выше 81 рубля впервые с апреля 2022 года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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