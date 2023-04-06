SCMP: крах доллара произойдет из-за недальновидной политики США
Использование Соединенными Штатами доллара в качестве орудия давления на другие страны приведет к краху американской валюты. Такое мнение выразил обозреватель South China Morning Post (SCMP) Алекс Ло.
Эксперт отметил, что отказаться от использования доллара хотят все больше стран. Государства желают выйти из-под влияния Вашингтона, полагает Ло.
Аналитик обвинил власти США в игнорировании правил международной торговли. По его словам, Вашингтон по своему усмотрению изгоняет отдельные компании с мирового рынка.
Недальновидность американских властей приведет к краху доллара, предупредил обозреватель.
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 6 апреля поднялся выше 81 рубля впервые с апреля 2022 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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