Счётная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 30 млрд рублей

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в госкорпорации «Роскосмос» за 2020 год выявили нарушений более, чем на 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава СП отметил, что это нарушения «разного качества".

«Где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», - цитирует Кудрина МИР 24.

В «Роскосмосе», в свою очередь, заявили, что выявленные Счётной палатой нарушения «не носили материального характера» и относятся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчётов, сообщает RT.

Ранее стало известно, что со 110-й площадки Байконура была похищена секретная российская электроника. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook написал, что, на самом деле, это «шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием».

