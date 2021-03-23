Счётная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 30 млрд рублей
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в госкорпорации «Роскосмос» за 2020 год выявили нарушений более, чем на 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава СП отметил, что это нарушения «разного качества".
«Где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», - цитирует Кудрина МИР 24.
В «Роскосмосе», в свою очередь, заявили, что выявленные Счётной палатой нарушения «не носили материального характера» и относятся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчётов, сообщает RT.
Ранее стало известно, что со 110-й площадки Байконура была похищена секретная российская электроника. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook написал, что, на самом деле, это «шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием».
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