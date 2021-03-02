Рогозин прокомментировал кражу «суперсекретной электроники» на Байконуре

Ранее стало известно, что со 110-й площадки Байконура была похищена секретная российская электроника. Также отмечалось, что следы взлома обнаружили еще 19 февраля.

«"Суперсекретная электроника" - это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», — добавил Рогозин.

Кроме того, глава госкорпорации пояснил, что этот аварийный объект охраняется прежде всего для безопасности случайных посетителей и туристов.

