Рогозин прокомментировал кражу «суперсекретной электроники» на Байконуре
Оборудование, украденное на космодроме Байконур, находится в собственности Казахстана. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что со 110-й площадки Байконура была похищена секретная российская электроника. Также отмечалось, что следы взлома обнаружили еще 19 февраля.
«"Суперсекретная электроника" - это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», — добавил Рогозин.
Кроме того, глава госкорпорации пояснил, что этот аварийный объект охраняется прежде всего для безопасности случайных посетителей и туристов.
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