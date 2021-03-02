Рогозин прокомментировал кражу «суперсекретной электроники» на Байконуре

Оборудование, украденное на космодроме Байконур, находится в собственности Казахстана. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

С космодрома Байконур украли секретную российскую электронику

Ранее стало известно, что со 110-й площадки Байконура была похищена секретная российская электроника. Также отмечалось, что следы взлома обнаружили еще 19 февраля.

«"Суперсекретная электроника" - это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», — добавил Рогозин.

Кроме того, глава госкорпорации пояснил, что этот аварийный объект охраняется прежде всего для безопасности случайных посетителей и туристов.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:КражаБайконурДмитрий РогозинРоскосмос
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