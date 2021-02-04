Счетная палата готовит масштабную проверку банков

Аудиторы Счетной палаты РФ намерены в 2021 году провести масштабную проверку банков с государственным участием. Об этом говорится в плане мероприятий ведомства на текущий год.

Причиной планируемого аудита стало то, что не все финансово-кредитные организации перечисляют государству 50% прибыли. По итогам проверки часть из банков могут полностью или частично продать.