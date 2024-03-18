Счетная палата выявила нарушений на 2,11 трлн рублей

Уточняется, что их общая сумма составила 2,11 трлн рублей, что больше, чем в 2022 году, когда выявили 4447 нарушений на 885,6 млрд рублей.

Чаще всего нарушения, имеющие денежное выражение, фиксировались в бюджетном учёте и бухгалтерской отчётности, в осуществлении госзакупок, при реализации федеральной адресной инвестиционной программы.

Также в Счётной палате указали, что в 2023 году в бюджет вернули рекордную за последние 10 лет сумму - более 26 млрд рублей.

Ранее в Счётной палате заявили, что доля нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам трёх кварталов 2023 года стала минимальной за 16 лет, сообщает RT.

