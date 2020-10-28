Счетная палата спрогнозировала развитие российской экономики

Аналитики Счетной палаты рассчитали и представили прогноз развития экономики России на ближайшие три года. Ранее в ведомстве раскритиковали прогноз правительства за излишний оптимизм. Об этом пишут «Известия».

В Счетной палате отметили, что главная цель прогноза – не критика правительства, а способствование «всестороннему обсуждению проблем развития российской экономики».

По прогнозам экспертов, в 2020 году в базовом сценарии ВВП сократится на 4,2%. Отмечается, что кризис 2020 года и связанный с ним обвал цен на нефть, сокращение бюджетов малого и среднего бизнеса, а также спад российского экспорта повлияли на экономику страны сильнее, чем предыдущие кризисы в 2008 и 2014 годах.

Аналитики подготовили два сценария развития экономики. При базовом сценарии правительство не будет вводить новых жестких ограничений из-за коронавируса. Альтернативный, стресс-сценарий, при котором ограничения вводятся так же, как и летом 2020 года, предполагает более негативное воздействие на экономику.

При базовом сценарии темпы роста ВВП повысятся до 2,5 – 2,7% в год. Темпы роста инвестиций в основной капитал в 2021-2023 годах будут находится в диапазоне от 2,5 до 4% в год. Отмечается, что такого уровня показателей явно недостаточно для заметного повышения структурных темпов роста выше 1,5% в год.

В обоих сценариях экономика России по импорту машин и оборудования не выходит к концу 2023 года даже на уровень 2019 году. Это объясняется тем, что реальный курс рубля остается ниже докризисного уровня. Госаудиторы предупреждают, что эти условия препятствуют развитию инноваций и более эффективных средств производства.

Ранее Банк России сделал оптимистичный прогноз для цен на нефть.

