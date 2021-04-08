Счетная палата РФ назвала институты развития Северного Кавказа неэффективными

Институты развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) неэффективны и нуждаются в «перезагрузке», сообщается в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки деятельности организаций, финансируемых в рамках госпрограммы развития СКФО.

Аудиторы исследовали показатели акционерных обществ «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК), корпораций развития республик Северного Кавказа, упраздненного в 2020 году министерства по делам региона. Проверки охватили период с 2014 года по ноябрь 2020-го.

По словам аудитора СП Светланы Орловой, в результате анализа ведомство пришло к выводу, что институтам развития региона «не удалось достичь совокупного положительного эффекта на производительность» отраслей, выбранных для поддержки, и Северного Кавказа в целом.

Согласно данным проверки, реальный валовой региональный продукт (ВРП) СКФО снизился в среднем на 2,6% за год.

В Счетной палате отмечают, что пандемия коронавируса оказала влияние на итогах деятельности северокавказских институтов развития в 2020 году. В частности, горнолыжные курорты недополучили 26,6 млн рублей из-за ограничительных мер.

По оценке ведомства, с 2010 года институты развития региона получили из федерального бюджета 73 млрд рублей. При этом компании показывают «стабильно убыточные» финансовые результаты и неэкономно используют выделенные средства, в частности, устанавливают высокий уровень зарплат и оказывают благотворительную помощь.

Кроме того, северокавказские корпорации развития привлекают недостаточно внебюджетных инвестиций. Так, за 2017-2019 годы компании смогли привлечь 70% от запланированного объема внебюджетного финансирования (около 9 млрд рублей).

Для решения проблем с институтами развития СП рекомендовала правительству страны определять стратегические цели и задачи, контрольные точки для корпораций на долгосрочную перспективу. Кроме того, ведомство рекомендует создать комплексную систему оценки деятельности региональных институтов для корректировки финансирования в зависимости от достигаемых показателей.

Также СП советует ввести цифровую платформу для управления процессами отбора и сопровождения инвестпроектов, которая установит единые формы отчетности и обмена информацией.

