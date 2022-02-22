«Автодор» повысит тарифы за проезд по платным дорогам
22 февраля 202200:16
«Автодор» объявил о повышении тарифов за проезд по платным дорогам, которые находятся под управлением компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкомпании.
Отмечается, что цены повысятся с 25 февраля. Изменение тарифов коснется М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева» и участка Центральной кольцевой автодороги.
Стоимость проезда поднимется от 15 до 180 рублей в зависимости от дня недели проезда и участка дороги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru