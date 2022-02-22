«Автодор» повысит тарифы за проезд по платным дорогам

«Автодор» объявил о повышении тарифов за проезд по платным дорогам, которые находятся под управлением компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

Участок трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье станет платным

Отмечается, что цены повысятся с 25 февраля. Изменение тарифов коснется М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева» и участка Центральной кольцевой автодороги.

Стоимость проезда поднимется от 15 до 180 рублей в зависимости от дня недели проезда и участка дороги.


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ФОТО: пресс-служба "Гормост"
ТЕГИ:ТарифыАвтодор
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