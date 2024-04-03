Мишустин заявил, что госдолг России находится на безопасном уровне

Госдолг России в настоящее время находится на безопасном уровне. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Внешний госдолг России с начала прошлого года снизился на 15%

Выступая в Госдуме, он указал, что госдолг РФ составляет 17% от ВВП, что намного ниже, чем в западных странах.

«Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнёров сегодняшних - там всё совершенно по-другому обстоит», - сказал глава кабмина.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что госдолг России маленький, однако расходы по его обслуживанию наоборот, большие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияГосдолгМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры