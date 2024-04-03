Мишустин заявил, что госдолг России находится на безопасном уровне
3 апреля 202415:03
Госдолг России в настоящее время находится на безопасном уровне. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме, он указал, что госдолг РФ составляет 17% от ВВП, что намного ниже, чем в западных странах.
«Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнёров сегодняшних - там всё совершенно по-другому обстоит», - сказал глава кабмина.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что госдолг России маленький, однако расходы по его обслуживанию наоборот, большие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru