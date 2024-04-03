Мишустин заявил, что госдолг России находится на безопасном уровне

Выступая в Госдуме, он указал, что госдолг РФ составляет 17% от ВВП, что намного ниже, чем в западных странах.

«Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнёров сегодняшних - там всё совершенно по-другому обстоит», - сказал глава кабмина.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что госдолг России маленький, однако расходы по его обслуживанию наоборот, большие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».