Счетная палата нашла нарушения при использовании бюджета на 426 млрд рублей

Счётная палата России выявила нарушения на сумму более 426 млрд рублей при проверке исполнения бюджета за 2018 год. Речь об этом идет в отчёте ведомства. В документе отмечается, что по сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%.

В основном нарушения связаны с неверным отражением в учёте фактов хозяйственной жизни, объём которых в 2018 году составил 308 млрд рублей, отмечает RT. Другие нарушения зафиксированы при использовании средств федерального бюджета при оказании услуг населению государственными учреждениями, а также осуществлении госзакупок, сообщает Ura.ru.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН обвинил министров в отсутствии стараний для развития российского рынка.

