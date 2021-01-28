Сбербанк станет основным владельцем маркетплейса goods.ru
Сбербанк станет совладельцем маркетплейса goods.ru и получит долю в компании в 85%, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что Сбербанк вложит около 30 млрд рублей в развитие goods.ru, а также выкупить за 4 млрд рублей принадлежащие группе «М.Видео - Эльдорадо» доли в маркетплейсе.
По условиям соглашения о покупке Сбербанк получит 85% в капитале goods.ru, 10% останутся у «М.Видео-Эльдорадо», а 5% сохранит за собой совладелец маркетплейса Александр Тынкован.
Стороны сделки уже подписали соглашение по развитию площадки. В первой половине 2021 года, после инвестиционной проверки и получения всех разрешений от органов корпоративного управления компаний и Федеральной антимонопольной службы, планируется подписание обязывающего соглашения.
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