Сбор риса в России будет увеличен вдвое за три года
Сбор риса в России предстоит удвоить в течении трёх лет, довести его до двух миллионов тонн и возобновить поставки данной продукции за границу. Такую цель озвучили в министерстве сельского хозяйства.
Для решения задачи необходимо получить хороший семенной материал, заявила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Она выступила на форуме, посвящённом отечественной селекции, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Как пояснила замминистра, выйти на удвоение урожая риса необходимо для удовлетворения потребностей азиатского рынка. Сейчас рис не экспортируется из России из-за малых объёмов производства.
По данным Росстата, сбор риса в 2023 году составил 1,066 миллиона тонн. Запрет на экспорт действует с 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае - основном производителе этой культуры в стране. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас продлённое ограничение действует до 30 июня 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru