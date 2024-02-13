Сбор риса в России будет увеличен вдвое за три года

Сбор риса в России предстоит удвоить в течении трёх лет, довести его до двух миллионов тонн и возобновить поставки данной продукции за границу. Такую цель озвучили в министерстве сельского хозяйства.

Для решения задачи необходимо получить хороший семенной материал, заявила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Она выступила на форуме, посвящённом отечественной селекции, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.