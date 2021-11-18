Сбор пшеницы в России в 2021 году может составить 77 млн тонн

Выступая на конференции Crop Production Russia он уточнил, что сбор пшеницы текущем году ожидается в районе 77 млн тонн.

Авельцов отметил, что сбор зерновых в 2021 году меньше, чем в прошлом, однако следует учитывать, что и посевные площади были чуть меньше, чем в 2020 году.

«Эта цифра может немного колебаться, нужно дождаться данных Росстата, который соберет данные в конце 2021 года», - заключил руководитель центра.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что основной причиной удорожания овощей в стране является отставание от графика по сбору урожая, сообщает RT.