Сбор пшеницы в России в 2021 году может составить 77 млн тонн
Руководитель центр агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов заявил, что на текущий момент зерновые в России убраны на 96,5% площадей, намолочено в бункерном весе 123,3 млн тонн, сообщает ТАСС.
Выступая на конференции Crop Production Russia он уточнил, что сбор пшеницы текущем году ожидается в районе 77 млн тонн.
Авельцов отметил, что сбор зерновых в 2021 году меньше, чем в прошлом, однако следует учитывать, что и посевные площади были чуть меньше, чем в 2020 году.
«Эта цифра может немного колебаться, нужно дождаться данных Росстата, который соберет данные в конце 2021 года», - заключил руководитель центра.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что основной причиной удорожания овощей в стране является отставание от графика по сбору урожая, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru