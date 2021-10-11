Путин назвал хорошим урожай, собранный в России в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что собранный в 2021 году урожай позволил практически полностью обеспечить потребности страны по основным группам продовольствия, сообщает ТАСС.

На совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса глава государства отметил, что хороший урожай обеспечил «добросовестный, самоотверженный труд» работников сельского хозяйства «даже в непростых погодных условиях».

Ранее в пресс-службе сайта объявлений «Авито» заявили, что из-за высокого урожая яблок в августе у россиян вырос спрос на соковыжималки, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УрожайСельское ХозяйствоВладимир Путин
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