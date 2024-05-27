Сбербанк запустил обмен таиландских батов в Москве

Также в банке пообещали расширять операции с таиландской валютой по мере роста активности с ней. В онлайн-версии банка валюта пока недоступна.

Ранее российский Центробанк предложил россиянам обменять монеты на купюры без какой-либо комиссии, сообщение размещено на сайте регулятора. Акция продлится с 20 мая по 2 июня. В этот период граждане смогут принести мелочь в банк, чтобы обменять ее на бумажные деньги или зачислить на свой счет при желании.

До этого сообщалось, что граждане России в 2023 году обналичили 33,3 трлн рублей. В 2022 году рекорды налички достигли отметки 14,2 трлн, передает «Радиоточка НСН».

