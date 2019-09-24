Сбербанк возьмется за продажу машин

Сбербанк решил запустить сервис по продаже автомобилей. Об этом стало известно РБК. По данным издания, сейчас финансовая организация проводит переговоры с крупнейшими игроками рынка.

Сбербанк собирается продавать как новые, так и подержанные авто, отмечает Ura.ru. Проект будет связан с «дочкой» Сбербанка — «Сетелем Банком».

Новый сервис станет аналогом «ДомКлик», который был запущен банком в 2017 году, отмечает «ФедералПресс».

Ранее координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, как рассчитать траты россиян на содержание личного автотранспорта.







