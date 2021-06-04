Сбербанк вновь запустил сельскую ипотеку под 2,7% годовых

Кремль не завышает ожиданий от встречи Путина с Байденом В Госдуме оценили возможность введения выходного дня 31 декабря Анна Попова озвучила главный лозунг создаваемого в России «санитарного щита» «Задумайтесь о прививке!»: Lumen о COVID-безопасности на «Нашествии»