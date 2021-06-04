Сбербанк вновь запустил сельскую ипотеку под 2,7% годовых
Сбербанк вновь запускает льготную программу «Сельская ипотека» со ставкой 2,7% годовых. Об этом сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Ставка в рамках программы составляет 3%, но при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.
Царев выразил надежду, что программа будет востребована у сельчан. Он отметил, что в прошлом году наблюдался высокий спрос на программу – было выдано 19,5 тысяч кредитов на сумму 35 миллиардов рублей.
Ранее власти как минимум 14 российских регионов предложили продлить программу льготного ипотечного кредитования под 6,5%.
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