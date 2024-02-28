Сбербанк: Темпы роста ВВП в 2024 году составят около 1,7%
Рост ВВП России по итогам 2024 года составит около 1,7%, прогнозируют аналитики Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.
При этом, по мнению экспертов, годовая инфляция составит примерно 5-7%.
Сбербанк прогнозирует, что потребительское кредитование по итогам года вырастет на 4-6%. Банк намерен расти лучше рынка. Депозиты физлиц в целом вырастут на 17-19%, в Сбере ожидают похожих результатов.
Кроме того, рост кредитования организаций по рынку в целом и в банке прогнозируется на уровне 12-14%. При этом средства юридических лиц вырастут на 5-7%.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru