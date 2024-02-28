Сбербанк: Темпы роста ВВП в 2024 году составят около 1,7%

При этом, по мнению экспертов, годовая инфляция составит примерно 5-7%.

Сбербанк прогнозирует, что потребительское кредитование по итогам года вырастет на 4-6%. Банк намерен расти лучше рынка. Депозиты физлиц в целом вырастут на 17-19%, в Сбере ожидают похожих результатов.

Кроме того, рост кредитования организаций по рынку в целом и в банке прогнозируется на уровне 12-14%. При этом средства юридических лиц вырастут на 5-7%.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%, напоминает RT.

