Росстат: ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%
ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%, следует из данных Росстата.
Объем в текущих ценах составил 171,041 триллиона рублей, что практически совпало с оценками Минэкономразвития. Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство ждет рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что рост ВВП России по итогам 2023 года составит около 3,5-4%, несмотря на санкции. Как отметил Мишустин, эти показатели превышают среднемировое значение.
С ним согласился и министр финансов Антон Силуанов, который подчеркивал, что все негативные прогнозы в этом смысле не оправдались, передает «Радиоточка НСН».
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