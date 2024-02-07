Росстат: ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что рост ВВП России по итогам 2023 года составит около 3,5-4%, несмотря на санкции. Как отметил Мишустин, эти показатели превышают среднемировое значение.

С ним согласился и министр финансов Антон Силуанов, который подчеркивал, что все негативные прогнозы в этом смысле не оправдались, передает «Радиоточка НСН».

