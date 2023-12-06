Сбербанк спрогнозировал ключевую ставку ЦБ в 8% по итогам 2025 года

По его словам, банк предполагает, что рост ВВП страны в следующие три года составит 1,2% ежегодно. При этом инфляция в России будет замедляться и к 2025 году достигнет целевого уровня Центробанка в 4%.

«Вслед за этим будет снижаться и ключевая ставка. На 2025 год мы таргетируем 8%», — цитирует Скворцова РИА Новости.

Ранее Банк России заявил о готовности продолжать подъем ключевой ставки, если инфляционное давление не ослабнет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

