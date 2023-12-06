Сбербанк спрогнозировал ключевую ставку ЦБ в 8% по итогам 2025 года

Ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года составит 8%, прогнозирует Сбербанк. Об этом заявил вице-президент, директор департамента финансов кредитной организации Тарас Скворцов.

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По его словам, банк предполагает, что рост ВВП страны в следующие три года составит 1,2% ежегодно. При этом инфляция в России будет замедляться и к 2025 году достигнет целевого уровня Центробанка в 4%.

«Вслед за этим будет снижаться и ключевая ставка. На 2025 год мы таргетируем 8%», — цитирует Скворцова РИА Новости.

Ранее Банк России заявил о готовности продолжать подъем ключевой ставки, если инфляционное давление не ослабнет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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