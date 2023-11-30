Альфа-Банк спрогнозировал повышение ключевой ставки до 17% в декабре
В декабре Центральный банк России вновь ужесточит денежно-кредитную политику, считают аналитики Альфа-Банка.
В кредитной организации указали на ускорение недельной инфляции. С 21 по 27 ноября она составила 0,33% по сравнению с 0,2% неделей ранее.
В Альфа-Банке отметили, что текущий уровень инфляции превосходит их ожидания и уже превышает прогнозный интервал ЦБ на конец текущего года.
«Мы считаем, что 15 декабря ЦБ установит ставку на уровне 17%», - приводит комментарий аналитиков Telegram-канал «Альфа-Инвестиции».
Центробанк 27 октября поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Регулятор допустил вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, если инфляционное давление продолжит расти, напоминает «Радиоточка НСН».
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