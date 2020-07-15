Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Сбербанк сообщил о снижении минимального первоначального взноса по ипотеке. Как уточнили в пресс-службе финансово-кредитной организации, для зарплатных клиентов о уменьшен с 15% до 10% от стоимости недвижимости. Для клиентов, не подтвердивших занятость, первоначальный взнос может составить 30% вместо прежним 50%.

Новые условия действительны для ипотечных кредитов для приобретения готового и строящегося жилья, но не затрагивают государственные программы, военную ипотеку и загородную недвижимость, уточнили в банке.



Перед этим Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта — до 7,3%.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в стране.

