Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке
Сбербанк сообщил о снижении минимального первоначального взноса по ипотеке. Как уточнили в пресс-службе финансово-кредитной организации, для зарплатных клиентов о уменьшен с 15% до 10% от стоимости недвижимости. Для клиентов, не подтвердивших занятость, первоначальный взнос может составить 30% вместо прежним 50%.
Новые условия действительны для ипотечных кредитов для приобретения готового и строящегося жилья, но не затрагивают государственные программы, военную ипотеку и загородную недвижимость, уточнили в банке.
Перед этим Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта — до 7,3%.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в стране.
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