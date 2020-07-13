Путин заявил об историческом шансе на решение жилищного вопроса
Президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам призвал правительство уделить особое внимание жилищному вопросу. Глава государства, в частности, отметил, что обеспечение жильём — фундаментальное условие нормальной жизни российской семьи.
«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос», - цитирует Путина РИА Новости. Президент призвал не упустить этот шанс.
На совещании профильный вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Он, в частности, отметил, что к 2026 году жильё могут получить пять миллионов семей. Путин назвал эту цель реалистичной и отметил, что можно добиться и большего.
Хуснуллин также высказался за продление мер по ипотеке на фоне востребованности льготной программы под 6,5%. Вице-премьер прогнозирует, что ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, передаёт «Интерфакс».
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