Сбербанк реструктурировал кредитов на 1 трлн рублей

По состоянию на конец мая Сбербанк реструктурировал кредиты физическим и юридическим лицам на сумму, превышающую 1 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления банка Германа Грефа.

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Такую информацию Греф высказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Грефа, ранее банку не приходилось работать с таким объемом рефинансирования. Объем чистой прибыли также снизился на 25% в сравнении с предыдущим годом. Глава Сбербанка также отметил, что компании пришлось в три раза увеличить резервы, и что кризис уже сильно повлиял на состояние банка.

По словам Грефа, три весенних месяца 2020 года стали для него самыми сложными за весь период работы в Сбербанке. Он отметил, что компания начала ощущать последствия пандемии еще раньше, чем другие отрасли экономики, примерно в феврале.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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