Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в интернет-магазине Ozon

Согласно проекту, Сбербанк может получить около 30% акций Ozon после того, как ритейлер выпустит дополнительные акции, сообщили два источника агентства.

Банкир, близкий к сделке, сказал, что соглашение почти готово, пишет агентство.

АФК «Система» и «Бэринг Восток» владеют около 40% акций «Озона». Источники агентства не сообщили, сколько заплатит Сбербанк за пакет или как изменятся ставки АФК "Система" и "Бэринг Восток".

«Акционеры не собираются уходить. Рассматривается дополнительная эмиссия акций, чтобы Сбербанк мог присоединиться в качестве третьего равноправного партнера», - сказал один из источников.

