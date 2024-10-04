Сбербанк получит дополнительные лимиты по семейной ипотеке
4 октября 202418:27
Сбербанку выделят дополнительные лимиты по семейной ипотеке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
В кулуарах форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге он уточнил, что о перераспределённых лимитах, которые банк получит в ближайшие дни.
«Уже 7-8 октября... 90 млрд рублей поступят в «Сбер», - заключил он.
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что количество выданных ипотечных кредитов по итогам текущего года упадет примерно на 40% по сравнению с 2023 годом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбербанк получит дополнительные лимиты по семейной ипотеке
- Под Белгородом два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль
- Глава Levi's назвал ошибкой стирку джинсов в стиральной машине
- Россиянам рассказали, что делать, если на них оформили кредит
- Адвокат экс-супруга Алсу опроверг слухи о новом романе своего доверителя
- Экс-футболист Мостовой заявил, что перенёс операцию
- Тося Чайкина и «Три дня дождя» представили саундтрек к сериалу «Амура»
- Лукашенко: Сбить вертолет президента означает начать войну
- Премьера Таджикистана возмутили проверки граждан республики на границе с РФ
- Россияне будут отмечать Новый 2025 год 11 дней
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru