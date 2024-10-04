Сбербанк получит дополнительные лимиты по семейной ипотеке

В кулуарах форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге он уточнил, что о перераспределённых лимитах, которые банк получит в ближайшие дни.

«Уже 7-8 октября... 90 млрд рублей поступят в «Сбер», - заключил он.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что количество выданных ипотечных кредитов по итогам текущего года упадет примерно на 40% по сравнению с 2023 годом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

