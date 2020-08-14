Сбербанк опроверг введение платы за уведомления
Новые комиссии не будут вводиться для клиентов Сбербанка при получении уведомлений о переводах.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что теперь пользователям Сбербанка для получения уведомления о переводах нужно подключить услугу «Уведомления по карте», стоимость которой составляет 30 рублей в месяц для базовых карт, 60 рублей - для стандартных.
Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе банка, клиенты Сбербанка продолжат получать смс-сообщения о переводах в прежнем режиме. Правда, по данным банка, пользуются такой услугой менее 3% клиентов.
"Получение одноразового пароля в смс-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится", - заявили в банке.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН предположил, что такое решение могло бы привести к оттоку клиентов из Сбербанка.
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