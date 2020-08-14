Сбербанк опроверг введение платы за уведомления

Новые комиссии не будут вводиться для клиентов Сбербанка при получении уведомлений о переводах.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что теперь пользователям Сбербанка для получения уведомления о переводах нужно подключить услугу «Уведомления по карте», стоимость которой составляет 30 рублей в месяц для базовых карт, 60 рублей - для стандартных.

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе банка, клиенты Сбербанка продолжат получать смс-сообщения о переводах в прежнем режиме. Правда, по данным банка, пользуются такой услугой менее 3% клиентов.