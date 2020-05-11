Банки готовы кредитовать компании под 2% на поддержку занятости

Сбербанк в ближайшее время приступит к выдаче компаниям всех сегментов из пострадавших из-за эпидемии отраслей целевые кредиты под 2% годовых на выплату заработной платы. Об этом говорится в сообщении заместителя председателя правления кредитной организации Анатолия Попова.

По его оценке, за ссудами по этой программе могут обратиться предприятия с общей численностью сотрудников в районе 7 миллионов человек. В целом по стране таких кредитов в рамках государственной программы поддержки бизнеса может быть выдано на 300 миллиардов рублей. Третья част из них придётся на Сбербанк, передает ТАСС.

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Программа должна массово заработать с июня. Причём ограничений по числу сотрудников предприятия для получения льготного кредита нет.

Сумма займа определяется общим числом работников компании, умноженное на величину минимального размера оплаты труда и количество полных месяцев до 1 декабря текущего года с момента выдачи кредита с возможностью пролонгации.

Аналогичную готовность выдавать кредиты под 2% выразили и в банке ВТБ сроком до апреля 2021 года

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