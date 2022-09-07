Сбербанк и агропромышленная компания «Таргет Агро» подписали соглашение о намерениях

В ходе Восточного экономического форума Сбербанк и крупнейшая дальневосточная агропромышленная компания «ТАРГЕТ АГРО» заключили соглашение о сотрудничестве.

Ключевые направления – взаимодействие при реализации инновационных проектов и использование современных технологий, научных достижений в деятельности компании.

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Сбер намерен содействовать повышению операционной эффективности и оптимизации бизнес-процессов.

Будут рассмотрены варианты проектного финансирования инвестиционных проектов компании. Соглашение предусматривает использование продуктов дочерних компаний Сбера.

Сбербанк обеспечит «ТАРГЕТ АГРО» возможность сотрудничества с собственным Корпоративным университетом по обучению и развитию руководителей, организации системы краудсорсинга и корпоративных социальных сетей. Соглашением также предусмотрено широкое консультационное взаимодействие, двусторонняя аналитическая и информационная поддержка.

Также стало известно, что кукурузный элеватор в Амурской области будет построен с поддержкой государства. Соответствующее соглашение заключили правительство Амурской области, компания «Таргет Агро» и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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ФОТО: РИА Новости
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