Сбербанк и агропромышленная компания «Таргет Агро» подписали соглашение о намерениях

Сбер намерен содействовать повышению операционной эффективности и оптимизации бизнес-процессов.



Будут рассмотрены варианты проектного финансирования инвестиционных проектов компании. Соглашение предусматривает использование продуктов дочерних компаний Сбера.

Сбербанк обеспечит «ТАРГЕТ АГРО» возможность сотрудничества с собственным Корпоративным университетом по обучению и развитию руководителей, организации системы краудсорсинга и корпоративных социальных сетей. Соглашением также предусмотрено широкое консультационное взаимодействие, двусторонняя аналитическая и информационная поддержка.

Также стало известно, что кукурузный элеватор в Амурской области будет построен с поддержкой государства. Соответствующее соглашение заключили правительство Амурской области, компания «Таргет Агро» и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

