Сбербанк даст кредитные каникулы до 6 месяцев пострадавшим от коронавируса
Сбербанк принял решение предоставить кредитные каникулы сроком до полугода клиентам, которые пострадали или пострадают от коронавируса. Об этом объявил руководитель финансово-кредитной организации Герман Греф.
Он уточнил, что отсрочка от выплаты ссудных платежей будет предоставляться в индивидуальном порядке без начисления штрафов и неустоек, сообщается на сайте банка. При этом для оформления «каникул» не требуется присутствие в отделении банка. Подать заявление и переслать копии подтверждающих документов можно онлайн на портале Сбербанка.
Греф также пообещал принять дополнительные меры поддержки клиентов, которые оказались в сложных условиях из-за эпидемии COVID-19. Он заверил, что все сервисы по зачислению пособий и пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно в полном объеме в стандартном режиме.
Герман Греф настоятельно рекомендовал всем клиентам воздержаться от походов в офисы.
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