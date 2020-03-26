Сбербанк даст кредитные каникулы до 6 месяцев пострадавшим от коронавируса

Сбербанк принял решение предоставить кредитные каникулы сроком до полугода клиентам, которые пострадали или пострадают от коронавируса. Об этом объявил руководитель финансово-кредитной организации Герман Греф.

Он уточнил, что отсрочка от выплаты ссудных платежей будет предоставляться в индивидуальном порядке без начисления штрафов и неустоек, сообщается на сайте банка. При этом для оформления «каникул» не требуется присутствие в отделении банка. Подать заявление и переслать копии подтверждающих документов можно онлайн на портале Сбербанка.

Греф также пообещал принять дополнительные меры поддержки клиентов, которые оказались в сложных условиях из-за эпидемии COVID-19. Он заверил, что все сервисы по зачислению пособий и пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно в полном объеме в стандартном режиме.

Герман Греф настоятельно рекомендовал всем клиентам воздержаться от походов в офисы.

