Сбер выплатит до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль

«Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, группа Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд рублей», — заявили в банке.

Как отметили в организации, Сбер — один из крупнейших налогоплательщиков в стране и за прошлый год выплатил 310 млрд рублей налога на прибыль. Также банк выплатил 565 млрд рублей дивидендов по итогам 2022 года.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о десятипроцентном налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Средства направят в федеральный бюджет, налог для компаний будет единоразовым. От сбора освободят созданные после 2020 года предприятия, малый и средний бизнес, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, организации энергетической отрасли, пишет RT.

