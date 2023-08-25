Сбер выплатит до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль
Сбер выплатит до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, группа Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд рублей», — заявили в банке.
Как отметили в организации, Сбер — один из крупнейших налогоплательщиков в стране и за прошлый год выплатил 310 млрд рублей налога на прибыль. Также банк выплатил 565 млрд рублей дивидендов по итогам 2022 года.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о десятипроцентном налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Средства направят в федеральный бюджет, налог для компаний будет единоразовым. От сбора освободят созданные после 2020 года предприятия, малый и средний бизнес, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, организации энергетической отрасли, пишет RT.
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