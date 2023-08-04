Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий для крупных компаний уплату налога на сверхприбыль. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Под действие закон попадают организации, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила один млрд рублей. В качестве базы будет использоваться разница между средней прибылью за 2021-2022 годы и за 2018-2019 годы. Ставка налога - 10%.
Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Налог будет разовым, полученные средства будут зачисляться в федеральный бюджет. Компаниям предстоит уплатить его не позднее 28 января 2024 года.
Ранее Путин подписал закон, согласно которому размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих из-за границы составит 13%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru