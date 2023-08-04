Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий для крупных компаний уплату налога на сверхприбыль. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Под действие закон попадают организации, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила один млрд рублей. В качестве базы будет использоваться разница между средней прибылью за 2021-2022 годы и за 2018-2019 годы. Ставка налога - 10%.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Налог будет разовым, полученные средства будут зачисляться в федеральный бюджет. Компаниям предстоит уплатить его не позднее 28 января 2024 года.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих из-за границы составит 13%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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