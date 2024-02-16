Путин считает реальным строительство ВСМ из Москвы до Екатеринбурга и Адлера
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска реально, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.
«В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии — Минска. Вот вполне естественные, вполне реализуемые», — заявил президент. По его словам, относительно Минска вопрос обсуждался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, он поддержал эту идею.
Как считает российский лидер, выделенные высокоскоростные маршруты помогут заметно нарастить пропускную способность железных дорог, разгрузят аэропорты, будут способствовать росту туриста и деловой активности.
Ранее в РЖД заявили, что запуск ВСМ Москва — Петербург запланирован до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru