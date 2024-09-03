РЖД: Строительство ВСМ в России потребует участия около 39 тысяч человек в год

Отмечается, что строительство сети ВСМ предусмотрено Транспортной стратегией страны.

«38,9 тысяч человек среднегодовая потребность для строительства», — указано в материалах.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для . Пока

В России пока нет высокоскоростных железнодорожных линий, допускающих эксплуатацию поездов со скоростями 200-400 км/ч. Пилотным проектом станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, строительство которой планируют начать в этом году, пишет Ura.ru. Как ожидается, дорогу полностью запустят в 2028 году.

