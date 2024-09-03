РЖД: Строительство ВСМ в России потребует участия около 39 тысяч человек в год
Около 39 тысяч человек потребуется привлекать ежегодно для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы РЖД на Восточном экономическом форуме.
Отмечается, что строительство сети ВСМ предусмотрено Транспортной стратегией страны.
«38,9 тысяч человек среднегодовая потребность для строительства», — указано в материалах.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для . Пока
В России пока нет высокоскоростных железнодорожных линий, допускающих эксплуатацию поездов со скоростями 200-400 км/ч. Пилотным проектом станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, строительство которой планируют начать в этом году, пишет Ura.ru. Как ожидается, дорогу полностью запустят в 2028 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru