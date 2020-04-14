Саудовский принц заявил, что «развод» с РФ из-за нефти не планируется

Как сообщает РБК, в эфире Bloomberg TV принц сравнил отношения с РФ с семейными и подчеркнул, что «развода» не планируется. Таким образом ответив на вопрос телеведущей о возможном возобновлении через пару лет «ценовой войны» на нефть.

Также министр отметил, что, по его мнению, обстановка на рынке нефти станет стабильной в течение нескольких месяцев.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились о снижении объёмов нефтедобычи в три этапа, сделка действует до конца апреля 2022 года. Согласно договорённостям, Россия в мае-июне 2020 года снизит нефтедобычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки.

