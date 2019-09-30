Саудовский принц назвал «тупостью» атаки дронов на нефтяные объекты

30 сентября 201907:42

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал интервью телеканал CBS и прокомментировал недавние атаки беспилотников на нефтяные объекты в стране.

Он, в частности, заявил, что организаторы нападения лишь подтвердили, что они «действительно тупые», раз решили подорвать поставки значительного объема нефти на мировой рынок.

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Мухаммед бен Салман также заявил, что за атакой на объекты стоит Иран. Саудовский принц призвал сдерживать Тегеран, так как в ином случае иранские власти смогут нарушить стабильность поставок, что приведет к умопомрачительному подорожанию нефти, сообщает Ura.ru

Нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе были обстреляны с беспилотников 14 сентября. После этого Саудовская Аравия сократила добычу в два раза, а цены на нефть показали существенный рост. В Иране свою причастность к инциденту отрицают.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Саудовская АравияНефтьИран