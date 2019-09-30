Саудовский принц назвал «тупостью» атаки дронов на нефтяные объекты

Мухаммед бен Салман также заявил, что за атакой на объекты стоит Иран. Саудовский принц призвал сдерживать Тегеран, так как в ином случае иранские власти смогут нарушить стабильность поставок, что приведет к умопомрачительному подорожанию нефти, сообщает Ura.ru

Нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе были обстреляны с беспилотников 14 сентября. После этого Саудовская Аравия сократила добычу в два раза, а цены на нефть показали существенный рост. В Иране свою причастность к инциденту отрицают.



