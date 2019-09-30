Саудовский принц назвал «тупостью» атаки дронов на нефтяные объекты
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал интервью телеканал CBS и прокомментировал недавние атаки беспилотников на нефтяные объекты в стране.
Он, в частности, заявил, что организаторы нападения лишь подтвердили, что они «действительно тупые», раз решили подорвать поставки значительного объема нефти на мировой рынок.
Мухаммед бен Салман также заявил, что за атакой на объекты стоит Иран. Саудовский принц призвал сдерживать Тегеран, так как в ином случае иранские власти смогут нарушить стабильность поставок, что приведет к умопомрачительному подорожанию нефти, сообщает Ura.ru
Нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе были обстреляны с беспилотников 14 сентября. После этого Саудовская Аравия сократила добычу в два раза, а цены на нефть показали существенный рост. В Иране свою причастность к инциденту отрицают.
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