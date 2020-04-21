Саудовская Аравия бросилась на спасение нефти
Саудовская Аравия готова пойти на дополнительные меры по стабилизации рынка нефти совместно с партнерами по ОПЕК+.
Как сообщает Reuters, Эр-Рияд, наряду с Россией, намерен выполнить свою часть сделки по сокращению добычи. Кроме того, королевство планирует сокращать производство нефти в ближайшие два года.
Накануне нефтяные котировки показали катастрофическое падение. Там цена майских фьючерсов на американский бренд WTI опускались до -40 долларов за баррель — то есть до ситуации, когда продавец готов доплачивать покупателю за принятие сырья.
В Кремле же сложившуюся ситуацию назвали «спекулятивной свистопляской». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвали не придавать всему этому «апокалиптическую окраску».
Отметим, что главной причиной обвала нефтяных цен эксперты называют переполненность хранилищ из-за снижения спроса на фоне пандемии
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