Саудовская Аравия бросилась на спасение нефти

Накануне нефтяные котировки показали катастрофическое падение. Там цена майских фьючерсов на американский бренд WTI опускались до -40 долларов за баррель — то есть до ситуации, когда продавец готов доплачивать покупателю за принятие сырья.



В Кремле же сложившуюся ситуацию назвали «спекулятивной свистопляской». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвали не придавать всему этому «апокалиптическую окраску».



Отметим, что главной причиной обвала нефтяных цен эксперты называют переполненность хранилищ из-за снижения спроса на фоне пандемии

