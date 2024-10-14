Во Владивостоке с 2025 года введут туристический налог
14 октября 202411:15
Власти Владивостока подготовили проект муниципального правового акта (МПА) о введении с 2025 года туристического налога, сообщили в мэрии города.
Там отметили, что налог коснется индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний, которые оказывают гостиничные услуги.
Так, ставка турналога в 2025 году –составит 1%, в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что власти планируют ввести на территории региона туристический налог, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru