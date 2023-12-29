Самыми популярными зарубежными авто в России стали Hyundai и Kia
В 2023 году россияне чаще всего заказывали по параллельному импорту автомобили Hyundai и Kia, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.
По его словам, российские автолюбители отдали предпочтения кроссоверам Hyundai Tucson и Kia Sportage. Их стоимость - около 2,5 миллиона рублей, уточнил эксперт.
Популярностью пользуются и немецкие модели. В их числе - Audi A6, BMW 5 Series.
«Стоимость таких машин, в зависимости от комплектации, колеблется от 3,3 млн рублей до 4 млн рублей», - цитирует Рогова «Газета.Ru».
Ранее сообщалось, что петербургский завод Hyundai выйдет из простоя в январе 2024 года. Выпуск автомобилей прекратился в марте 2022 года из-за нехватки комплектующих, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru