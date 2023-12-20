Bridgestone продаст российские активы холдингу S8 Capital

«Bridgestone Europe NV/SA объявил о продаже своих российских активов многопрофильной холдинговой компании S8 Capital», — указали в организации.

Сделка включает завод по производству шин в Ульяновске, а также офис продаж и маркетинга в Москве. Продажу уже одобрили регулирующие органы.

В марте прошлого года Bridgestone приостановила производство в РФ, поставки продукции и будущие инвестиции. Позже, в конце октября 2023-го, компания объявила о начале продажи российского бизнеса, напоминает RT.

