Bridgestone продаст российские активы холдингу S8 Capital
Производитель шин Bridgestone продаст свои активы в России холдингу S8 Capital. Об этом говорится в заявлении японской компании.
«Bridgestone Europe NV/SA объявил о продаже своих российских активов многопрофильной холдинговой компании S8 Capital», — указали в организации.
Сделка включает завод по производству шин в Ульяновске, а также офис продаж и маркетинга в Москве. Продажу уже одобрили регулирующие органы.
В марте прошлого года Bridgestone приостановила производство в РФ, поставки продукции и будущие инвестиции. Позже, в конце октября 2023-го, компания объявила о начале продажи российского бизнеса, напоминает RT.
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