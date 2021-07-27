Самыми подешевевшими за год продуктом стали лимон и чеснок
Росстат обнародовал список из самых подешевевших в России продуктов питания.
Ими оказались лимоны, лайм и чеснок. Так, средняя цена за один килограмм лимонов в рознице в январе-июне снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 30 процентов до 131,9 руб. Цена на чеснок упала почти на 10 процентов - до 229,6 руб. за килограмм.
По данным ведомства, продукты питания в июне подорожали за год на 7,9 процента. Инфляция ускорилась до 6,5 процента, побив пятилетний рекорд.
Экс-замминистра сельского хозяйства назвал НСН причины роста цен на овощи в России и объяснил, когда «борщевой набор» начнет дешеветь.
Одна из главных проблем – критическая ситуация с инфраструктурой и сбытом.
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