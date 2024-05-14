СМИ: Издательство «Просвещение» решило заняться продажами детских игрушек

По данным газеты, на сайте для поиска работы появилась вакансия менеджера в новый проект по продаже детских игрушек от издательского дома «Просвещение».

В описании вакансии отмечается, что проект реализуется в рамках компании «Лэнгвидж.Просвещение». В издательстве отказались прокомментировать эту информацию «Коммерсанту».

Ранее в издательстве АСТ подтвердили «Радиоточке НСН», что в недавно вышедшей книге Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи» часть текста закрашена. Это объяснили тем, что отобразить текст полностью «невозможно» из-за требований закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

