СМИ: Издательство «Просвещение» решило заняться продажами детских игрушек
Российское издательство «Просвещение» планирует продавать детские игрушки, передает издание «Коммерсант».
По данным газеты, на сайте для поиска работы появилась вакансия менеджера в новый проект по продаже детских игрушек от издательского дома «Просвещение».
В описании вакансии отмечается, что проект реализуется в рамках компании «Лэнгвидж.Просвещение». В издательстве отказались прокомментировать эту информацию «Коммерсанту».
Ранее в издательстве АСТ подтвердили «Радиоточке НСН», что в недавно вышедшей книге Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи» часть текста закрашена. Это объяснили тем, что отобразить текст полностью «невозможно» из-за требований закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru