Последняя стадия кризиса. Чиновникам вернули зарплаты 2015 года

Чиновники Кремля и Белого дома получают зарплату как в 2015 году, сообщили источники РБК. По их информации, урезанные зарплаты госслужащим восстановили с 1 января нынешнего года. Источники не смогли объяснить, с чем связано возвращение зарплат в прежнем объеме. Отмечается, что в этом году впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента Владимира Путина об урезании зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10 процентов. Первый раз такая мера была принята с 1 мая 2015 года.

Однако возвращение зарплат чиновников к уровню, который они получали до «антикризисного» решения президента, не говорит о преодолении кризиса, заявил НСН экономист Михаил Делягин.

«Кризис, безусловно, не преодолен. Даже этот пример свидетельствует о том, что он не преодолен, потому что с 2015 года очень здорово выросли цены. И даже если чиновнику выплачивают зарплату на уровне 2015 года, со всеми надбавками, то это означает, что ее покупательная способность сильно ниже, чем в 2015 году», — заметил он.

Альтернативную точку зрения высказал в беседе с НСН глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, основная часть кризиса пройдена, но оптимизм, связанный с этим, может оказаться рискованным.

«Это решение указывает, что президент, администрация президента и руководство правительства видит ситуацию глобального кризиса как бы завершенной и видит, что Россия миновала самый сложный период и во многом они правы. Действительно, первая волна кризиса 2008-2009 год была для нас скорее демоверсией, а вот события 2014-2016 годов были настоящим штормом для российской экономики и показали, что в ее прежнем сырьевом виде она больше жить не может. Но это не конец истории, вот в чем дело», — сказал экономист.

Собеседник НСН отметил, что оживление экономики за последние два с половиной года было достаточно слабым, и чтобы воспринимать его как окончание всей эпохи сложности, надо быть большим оптимистом. Василий Колташов предупредил, что уже в нынешнем году может произойти довольно сильное снижение рынков.

«Нельзя сбрасывать со счетов то, что существуют огромные пузыри в западных экономиках, на фондовых рынках, что у Китая индустриальный пузырь, что даже просто торговые войны могут дестабилизировать ситуацию, хотя без торговых войн не может быть теперь и развития никакого в принципе. Поэтому надо быть готовыми к тому, что эта оптимистическая нота оборвется в какой-то момент, и мы будем наблюдать еще одну сложную ситуацию, еще одну волну кризиса», — отметил экономист.