Последняя стадия кризиса. Чиновникам вернули зарплаты 2015 года
Михаил Делягин и Василий Колташов рассказали НСН, что означает отказ от продления «антикризисного» урезания зарплат чиновников Кремля и Белого дома.
Чиновники Кремля и Белого дома получают зарплату как в 2015 году, сообщили источники РБК. По их информации, урезанные зарплаты госслужащим восстановили с 1 января нынешнего года. Источники не смогли объяснить, с чем связано возвращение зарплат в прежнем объеме. Отмечается, что в этом году впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента Владимира Путина об урезании зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10 процентов. Первый раз такая мера была принята с 1 мая 2015 года.
Однако возвращение зарплат чиновников к уровню, который они получали до «антикризисного» решения президента, не говорит о преодолении кризиса, заявил НСН экономист Михаил Делягин.
«Кризис, безусловно, не преодолен. Даже этот пример свидетельствует о том, что он не преодолен, потому что с 2015 года очень здорово выросли цены. И даже если чиновнику выплачивают зарплату на уровне 2015 года, со всеми надбавками, то это означает, что ее покупательная способность сильно ниже, чем в 2015 году», — заметил он.
Альтернативную точку зрения высказал в беседе с НСН глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, основная часть кризиса пройдена, но оптимизм, связанный с этим, может оказаться рискованным.
«Это решение указывает, что президент, администрация президента и руководство правительства видит ситуацию глобального кризиса как бы завершенной и видит, что Россия миновала самый сложный период и во многом они правы. Действительно, первая волна кризиса 2008-2009 год была для нас скорее демоверсией, а вот события 2014-2016 годов были настоящим штормом для российской экономики и показали, что в ее прежнем сырьевом виде она больше жить не может. Но это не конец истории, вот в чем дело», — сказал экономист.
Собеседник НСН отметил, что оживление экономики за последние два с половиной года было достаточно слабым, и чтобы воспринимать его как окончание всей эпохи сложности, надо быть большим оптимистом. Василий Колташов предупредил, что уже в нынешнем году может произойти довольно сильное снижение рынков.
«Нельзя сбрасывать со счетов то, что существуют огромные пузыри в западных экономиках, на фондовых рынках, что у Китая индустриальный пузырь, что даже просто торговые войны могут дестабилизировать ситуацию, хотя без торговых войн не может быть теперь и развития никакого в принципе. Поэтому надо быть готовыми к тому, что эта оптимистическая нота оборвется в какой-то момент, и мы будем наблюдать еще одну сложную ситуацию, еще одну волну кризиса», — отметил экономист.
При этом Василий Колташов заверил, что ещё одна волна кризиса не будет такой сокрушительной для российской экономики, как его основная часть, уже пройденная Россией.
«В этом, мне кажется, правы те, кто считает, что кризис в основном преодолен. Самое страшное для России пройдено. В этой эпохе глобального кризиса во многом повторяющую ситуацию 1970-ых годов, где-то Великую депрессию, где-то кризис 1899-1907 годов, мы прошли основное. Дальше будет просто доводка, изменение системы, дальнейший переход к неомеркантильной экономике, какие-то государственные решения, меры. Катастрофического падения в полном непонимании, что происходит, скорее всего, мы не увидим. Да и по рублю такого сдвига страшного, как в 2014-2016 годах мы тоже не увидим, хотя ослабление рубля возможно и ожидаемо, но все-таки мы самую тяжелую часть кризиса действительно миновали», — резюмировал Василий Колташов.
Напомним, что заморозка зарплат в 2015 году коснулась президента, премьер-министра, министров обороны и внутренних дел, главу МЧС, директоров ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардии, генерального прокурора и главу СК РФ, вице-премьеров правительства, федеральных министров, секретаря Совбеза, председателя ЦИК и его заместителя, секретаря и постоянных членов ЦИК, президентских омбудсменов по правам человека и защите прав предпринимателей, гендиректора Судебного департамента при Верховном суде. Также на 10% урезали зарплату депутатам и сенаторам, федеральным госслужащим администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства. После первого указа в марте 2015 года Владимир Путин ежегодно продлевал норму о сокращении на 10% зарплат высших чиновников, сотрудников администрации президента и аппарата правительства.
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